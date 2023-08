Maxi-inseguimento a Roma, resta in carcere 53enne arrestato

ll gip di Roma ha convalidato l'arresto del 53enne, originario di Guidonia, che il 18 agosto scorso a bordo di un camion rubato ha dato vita ad un lungo inseguimento per le strade della Capitale e che ha coinvolto numerose auto e moto delle forze dell'ordine. L'uomo, che doveva trovarsi agli arresti domiciliari per una precedente accusa di resistenza a pubblico ufficiale, aveva affermato che la sua intenzione era di "fare esplodere il camion in Vaticano". I pm di piazzale Clodio contestano 14 capi di imputazione. Una sfilza di reati tra cui la resistenza aggravata, lesioni, tentata rapina, danneggiamento e porto di arma impropria. Secondo l'accusa il 50enne, nel corso dell'inseguimento, ha attraversato con il camion gru da 12 tonnellate, incroci con il semaforo rosso oltre a manovre azzardate mettendo "seriamente messo in pericolo l'incolumità degli utenti della strada", come si afferma negli atti dell'indagine. Il racconto della fuga dell'uomo fino all'arresto nel servizio di Francesco Rositano