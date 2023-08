Nuovo reparto di emodinamica al Goretti di Latina. Rocca: "Un'eccellenza"

Il Presidente della Regione Lazio non vuole che si parli solo del caso De Angelis. Lo aspettano in tanti, compreso il Prefetto e la Sindaca di Latina, per l’inaugurazione di due reparti all’ospedale Santa Maria Goretti: la nuova terapia intensiva coronarica e la nuova emodinamica.

Costo quasi due milioni di euro, tra fondi regionali e nazionali.

9 posti letto, tra cui uno per i pazienti da tenere in isolamento, e un nuovo angiografo per il primo ospedale pubblico regionale per numero di angioplastiche eseguite: quasi 1400 nel 2022. L’obiettivo è arrivare a 2mila quest’anno.

Goretti primo in Italia anche per gli infarti in fase acuta, nel 90% dei casi trattati entro 90 minuti. Un’eccellenza, sottolinea il Presidente Rocca che promette di far arrivare a Latina, entro la legislatura, anche la cardiochirurgia.

Nel servizio di Ilaria Dionisi Silvia Cavalli, direttrice generale ASL Latina e Francesco Versaci, direttore Cardiologia ospedale S.M.Goretti.