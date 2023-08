Papa Francesco, appuntamento ai giovani a Roma nel 2025

All'aereo, ieri pomeriggio, lo ha accompagnato, quasi come un parente, il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sosa. Sorrisi e soddisfazione per una Giornata Mondiale della Gioventù che si è conclusa e che ha dato appuntamento - come ha sottolineato con parole di invito lo stesso Papa - all'incontro mondiale dei giovani nel 2025 per il Giubileo dal tema "Pellegrini di speranza". Non una vera GRM - la prossima sarà a Seoul nel 2027 - ma sicuramente un momento egualmente di massa e coivolgente come fu quello nella spianata di Tor Vergata nel 2000 rimasto nella storia.

Anche i ragazzi stanno tornando a piccoli gruppi, per gli italiani soprattutto con la nave che partirà da Barcellona per Civitavecchia, tra i quali oltre 1300 provenienti da 11 diocesi del Lazio. Intanto stamane Papa Francesco, dopo essersi come al solito recato a Santa Maria Maggiore per ringraziare dopo il viaggio la Madonna Salus Populi Romani, ha inviato una lunga lettera - 4 fitte pagine - ai Sacerdoti della Diocesi di Roma - che deve essere di esempio per le altre chiese di compassione e speranza - mettendoli in guardia da mondanità spirituale e Clericalismo (che riguarda - ha detto anche i laici), due temi da lui più volte riproposti. Una lettera probabilmente per intercettare piccole critiche sulla riforma del Vicariato romano, non ancora riuscita ad andare a regime li dove lamentele,negatività ed insoddisfazione cronica - ha detto - "generano una ironia che diviene cinismo, coinvolgendo i sacerdoti nel clima di rabbia che si respira in giro".

Il servizio è di Andrea Marini