Papa Francesco torna ad invocare la pace in Ucraina

Oggi, 15 agosto, è la solennità dell'Assunzione della Vergine Maria. Papa Francesco ha recitato l'Angelus e ha fatto gli auguri ai diecimila fedeli romani e stranieri che si sono ritrovati a pregare in piazza San Pietro. "Affidiamo a Maria la supplica per la pace in Ucraina e in tutte le regioni lacerate dalla guerra" ha detto il Pontefice, che ha aggiunto: "Il frastuono delle armi copre il dialogo ma non lasciamoci scoraggiare". Francesco ha rivolto il pensiero a chi si mette al servizio degli altri: “Aiutare costa, io ammiro il volontariato” ha detto.