Tragedia sfiorata a Piazza Colonna, cade una tegola, colpito un ragazzino

Un pezzo di ardesia staccatosi dal tetto di Palazzo Ferrajoli, in piazza Colonna a Roma di fronte a Palazzo Chigi, colpendo alla testa un ragazzino di circa 10 anni che stava passeggiando in via del Corso.

Il personale del 118 lo ha soccorso e trasportato all'Ospedale Bambino Gesù. Per fortuna il piccolo sta bene e ha avuto solo bisogno di alcuni punti di sutura.

I vigili del fuoco hanno effettuato una verifica del tetto e hanno chiesto alla polizia municipale l'immediato transennamento della zona interessata dalla caduta.