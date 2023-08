Periferie, tra serrande abbassate e prezzi alti

A parte le farmacie - e non tutte - e i servizi della Asl - rimodulati in alcuni casi, con orari ridotti, la città offre ben poco: negozi chiusi, mercati a mezzo servizio, con i prezzi alti di qualche giorno fa.

Nel mese di agosto, in particolare nelle due settimane centrali, non è una novità che la maggior parte dei negozi sia chiusa.

Ma a differenza di qualche decennio fa, le persone che restano in città sono di più. Loro e i turisti in giro per la Capitale sono costretti alla caccia al commerciante.