I fratelli Omiccioli esposti a Palazzo Altieri

I barconi sul Tevere di una Roma calata ancora nelle atmosfere del dopoguerra e poi i caseggiati in costruzione di Tor di Quinto , gli orti di via Flaminia, Corso Francia agli albori o la crescita a macchia di leopardo della periferia su Monte Mario: sono le 50 e più opere dei fratelli Omiccioli, Giovanni e Alfonso, esponenti della Scuola Romana, raccolte per la prima volta in una mostra nella splendida cornice della seicentesca Villa Altieri grazie alla Fondazione Omiccioli e realizzata in collaborazione con la Città Metropolitana di Roma Capitale. Creata nel 2014 la Fondazione Omiccioli ha lo scopo di studiare e promuovere la memoria e l'opera dei due fratelli artisti.

Gli Omiccioli furono tra i primi a conferire dignità artistica alle periferie romane attraverso la pittura.