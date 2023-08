Sbarcati a Barcellona i Papaboys del Lazio: verso la Gmg

Proseguono gli arrivi tra Spagna e Portogallo per la Giornata Mondiale della Gioventù che da domani entrerà nel vivo per quattro giorni di spiritualità e condivisione. Dal Lazio sono partiti in oltre 1.300 tra ragazze, ragazzi e sacerdoti accompagnatori: la gran parte da Roma, ma pure, ad esempio, 200 dalla diocesi di Latina e 54 da quella più piccola di Gaeta. Alle 17 di questo pomeriggio a Barcellona è arrivata la nave salpata da Civitavecchia carica di gioventù ed entusiasmo.

E oggi alle 11 a Lisbona è arrivato pure Papa Francesco che questa città che un tempo si credeva il limite occidentale del Mondo, ha detto divenire in questi giorni la capitale del mondo, del futuro, perché i giovani sono il futuro. Giovani che non sono in strada a gridare rabbia ma a condividere la speranza del Vangelo che ha definito occasione per costruire insieme. Ma nelle parole di Bergoglio c'è stata la preoccupazione per il calo demografico dell'occidente per la paura di formare famiglie a causa della mancanza o dei ritmi del lavoro, l'aumento dei costi e la difficoltà di trovare una casa e quì ha sottolineato la politica, la buona politica, può fare molto.

Il servizio è di Andrea Marini