Scoppia la Big Rom mania

Sul murale comparso in via dei Capocci, nel Rione Monti, a pochi passi dal Colosseo, il nuovo attaccante giallorosso Lukaku viene dipinto come un gladiatore. Ai suoi piedi la scritta ROMELV, dove al posto della U compare la V come nei nomi latini dell'Antica Roma. Il murale è stato realizzato solo poche ore dopo la notizia dell'accordo tra i giallorossi e il Chelsea per il prestito del giocatore.