Scuola: preoccupano caro prezzi, sovraffollamento delle classi, supplenti in ritardo

Manca poco più di un mese alla prima campanella ma la scuola è già al centro dell'attenzione. Sotto l'ombrellone le famiglie portano la preoccupazione per il rincaro dei prezzi; quelli di libri e cancelleria in media cresceranno infatti del 10%.

Ci sono poi questioni annose. Come quella del cosiddetto ri-orientamento, quando cioè l'alunno decide di cambiare indirizzo scolastico e spesso trova posto soltanto molto lontano da casa perché ormai le classi sono già formate e spesso raggiungono numeri che non permettono nuovi inserimenti.

In generale non si registra carenza di posti. Tutti trovano un istituto a cui iscriversi. Alla fine delle medie a Roma si assiste però al fenomeno dello spostamento degli studenti verso il centro storico, le cui scuole quindi possono risultare sovraffollate.

La vera sfida comunque sarà, come ogni anno, quella di riempire tutte le cattedre. Gli insegnanti ci sono, il punto critico è il meccanismo proprio questo, il ritardo provocato da una procedura complesso che porta i supplenti in classe non prima di dicembre.

Nel servizio Cristina Costarelli presidente Associazione nazionale presidi del Lazio