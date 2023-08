Shel Shapiro compie ottant'anni. Una carriera in cui Roma è stata protagonista

Dall'Ambra Jovinelli al Piper al teatro Parioli. Tre luoghi della Capitale che hanno segnato la carriera di Shel Shapiro che compie ottant'anni. Tutto comincia a Roma negli anni '60 con i Rokes, icona del beat italiano. Negli anni successivi il suo percorso artistico cambia forma: Shel sceglie di diventare solista. Una carriera in cui la protagonista non è stata solo la musica ma anche la recitazione a teatro e in tv. Il servizio di Antonella Pallante