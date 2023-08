Successo a Ronciglione per la prima edizione del contest canoro "Guerriero"

Arrivando a Ronciglione non c'è angolo che non parli del suo più illustre concittadino: Marco Mengoni. Dalle parole del suo celebre brano Guerriero, alle canzoni trasmesse dai locali, fino alle locandine che annunciano il primo contest canoro organizzato per omaggiare Marco e regalare un sogno in musica a tanti altri giovani. Ai vincitori tra i premi anche master class per perfezionarsi. Centinaia le domande arrivate. Selezionati dodici concorrenti, tra i 10 e i 35 anni, divisi in due categorie, junior e over, pronti a sfidarsi sulle note dei più grandi successi di Mengoni. A sorpresa è arrivato anche un videomessaggio di Marco. A vincere, domenica 6 agosto, per la categoria junior Cristian Ragusi, di Mentana, e per gli over l'umbro Nicolò Filippucci.

