Tagli al Pnrr, a rischio le opere previste a Tor Bella Monaca

Il VI municipio non ci sta. La pioggia di milioni su Roma per le opere da realizzare con i fondi del PNRR sta scemando via via che la Commissione europea passa al vaglio i progetti destinati al rilancio della capitale da realizzarsi entro il 2026 e il governo li modifica.

Un definanziamento cui fa seguito uno spostamento di risorse dal PNNR ai Programmi urbani integrati pensati dal Campidoglio a favore delle periferie romane con un alto livello di criticità come Corviale e Santa Maria della Pietà dove da Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza erano destinati circa 60 milioni di euro.

Di fatto per ora non arriveranno fondi per la riqualificazione e c’è la preoccupazione che la mancata realizzazione dei progetti (nuovi servizi e opere, spazi di inclusione e aggregazione), possa favorire la criminalità organizzata che trova la sua manodopera nei territori con assenza di alternative. Urgente, inoltre, la riqualificazione degli alloggi popolari in Via dell'Archeologia per arginare l'emergenza abitativa

Nel servizio di Antonia Moro l’intervista a Nicola Franco, Presidente VI Municipio Roma Capitale