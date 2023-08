Tensione a Termini. Uomo minaccia vigili urbani con coccio di bottiglia

Prima colpisce la ragazza. Poi minaccia con una bottiglia di vetro rotta gli agenti della polizia locale. I due gli urlano di stare giù, di mettersi a terra. Hanno in mano la pistola. Ma l'uomo non indietreggia. Continua a brandire il coccio di vetro. La scena pubblicata dalla pagina welcome to favelas documenta momenti di tensione. Nel servizio di Pasquale Notargiacomo l'intervista a Massimo Milani, segretario Sindacato unitario Polizia Locale