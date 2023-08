A Terracina una panchina per ricordare Romeo Golia

Per non dimenticare. Commovente e molto partecipata la cerimonia di installazione di un panchina con una targa in omaggio al piccolo Romeo Golia, investito a 11 anni mentre attraversava sulle strisce del lungomare di Terracoina proprio un anno fa.

Un piccolo spazio di riflessione che sottolinea il valore della vita e il dovere di essere attenti mentre si guida.

Il luogo dove è avvenuto l’incidente è stato messo in sicurezza attraverso la segnalazione luminosa.

Sulla panchina c’è scritto “la vita come la strada ha tante vie: percorrile, non correre”

Nel servizio di Antonia Moro Titta Pagano, Mamma di Romeo Golia, Stefano Guarnieri Pres Ass. Lorenzo Guanieri, Filiberto Mastrapasqua direttore Polstrada, Michele Oralndo comandante polizia locale di Terracina e Francesco Giannetti Sindaco di Terracina.