Travis Scott "scuote" Roma per la prima mondiale

Presentazione live, in anteprima mondiale, del nuovo album “Utopia” del rapper di Houston, Travis Scott, al Circo Massimo. In 55mila, arrivati anche dall'estero, per non perdere questo evento che ha fatto vibrare letteralmente la Capitale. Momenti di panico quando uno spettatore avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino. Una sessantina le persone intossicate. Verifiche in corso della Polizia. E un 14enne, per assistere al concerto si è arrampicato all'interno del Parco archeologico sulla terrazza del Palatino ed è caduto accidentalmente in una buca da un'altezza di circa 4 metri. Per estrarlo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e poi portato in ambulanza al Bambino Gesu' in codice rosso. Sono, quindi, intervenuti i carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia che hanno identificato il 14enne e lo hanno affidato ai genitori: rischia una denuncia per invasione di terreni o edifici.

Il racconto della serata nel servizio di Antonella Pallante, montaggio di Marco Angeletti