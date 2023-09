A Roma si guida sempre più sotto effetto di alcol e droghe

Abuso di alcol e droghe, distrazione al volante, sottovalutazione del pericolo. Tutti aspetti che contribuiscono alla strage sulle strade di Roma, che nel 2023 registra – a 3 mesi dalla fine dell’anno – un bilancio già tragico. Basti pensare che nella capitale quest’anno sono già morti 44 pedoni in incidenti, e per fare un raffronto con altre grandi città italiane, a Milano sono stati un terzo a Napoli un quinto.I dati della Polizia locale Roma capitale sono molto chiari: circa 720 i conducenti scoperti positivi all’alcol test in 7 mesi, 142 invece quelli che avevano assunto droghe. Dati in aumento anche se c’è un inversione di tendenza nelle zone della movida.

Tra le strade che più hanno contribuito al tragico bilancio c’è sicuramente la Cristoforo Colombo: L’ultimo lutto in zona Casalpalocco, dove pochi giorni fa due turisti irlandesi sono stati investiti e uccisi da un’automobilista, ma sulla via verso il mare è morto nell’ottobre 2022 anche il 18enne Francesco Valdiserri, investito sul marciapiede.

In generale sembra esserci da parte di molti automobilisti una sottovalutazione del rischio: è diffusa la tendenza all’uso sbagliato del cellulare, per cui nel 2023 sono stati sanzionati in oltre 2600.

Nel servizio di Filippo Pala l'intervista a Mario De Sclavis - Vicecomandante Polizia locale Roma Capitale