Ancora spari a Ponte di Nona

A Ponte di Nona nessuno vuole parlare di spari e pistole. Ma i commenti di chi passa evitando le telecamere dicono tutti una cosa: qui ormai la situazione è fuori controllo, c'è una sparatoria a settimana.

Lo conferma anche chi indaga su uno dei due casi più recenti: nella zona sono presenti diverse piazze di spaccio, ci dicono, succede di tutto e non è facile mantenere il controllo del territorio.

Sono meno di 7 giorni di tempo e 700 metri di distanza quelli che separano gli ultimi due fatti.

Sul più recente indagano gli agenti del distretto Casilino. L'uomo di 32 anni ferito da un proiettile a un polpaccio si trovava in via Luthuli al momento dell'agguato. Il punto è noto per essere luogo di spaccio e la vittima ha diversi precedenti legati alla droga. Insomma, l'ambito in cui si concentrano le indagini in questo caso è chiaro.

Appare invece inspiegabile quanto accaduto una settimana fa, poco lontano: in via Padre Damiano De Vauster. Una donna di 60, al proprio risveglio, ha trovato due proiettili calibro 9 conficcati in due punti della casa: il primo in camera da letto, il secondo in cucina. Qualcuno durante la notte aveva sparato verso quell'appartamento in cui la donna vive con i due figli, entrambi maggiorenni. Entrambi con un lavoro onesto, mai coinvolti in nulla di illegale.

Davanti alle finestre della casa c'è una vasta area verde e i primi palazzi sono a 300 metri di distanza. Questo, insieme alla certezza che i colpi non possano essere stati sparati dal livello della strada, convince chi indaga che l'arma usata sia un fucile di precisione. E in attesa di ulteriori accertamenti balistici da parte del RIS dei Carabinieri, è ancora tutto da comprendere il motivo che ha portato a scegliere come bersaglio la casa di una famiglia senza alcun legame criminale. Non è esclusa l'ipotesi di uno scambio di persona.

Il servizio di Valentina Fenu