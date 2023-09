Bruni: record italiano e pass olimpico per Parigi 2024

La reatina Roberta Bruni ha realizzato il nuovo record italiano di salto con l’asta ieri sera in un evento in piazza a Chiari in provincia di Brescia. L’atleta dei Carabinieri è volata a quota 4,73 metri, ovvero un centimetro più in alto rispetto al suo stesso primato che aveva siglato l’anno scorso. Una bella soddisfazione per l’azzurra che, dopo i deludenti Mondiali di Budapest, con il record italiano ha centrato anche la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi del 2024