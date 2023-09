È nel segno di Frattesi il primo squillo della nuova Italia

È Davide Frattesi da Fidene il protagonista della prima vittoria azzurra nella gestione Spalletti, il 2-1 sull'Ucraina a Milano, fondamentale per restare in corsa verso la qualificazione a Euro 2024. Il 24enne centrocampista dell'Inter, più volte accostato alla Roma nel mercato estivo e con un passato nelle giovanili dei giallorossi e della Lazio, ha realizzato nel primo tempo una splendida doppietta, decisiva per il risultato finale.

Al 12esimo minuto Frattesi ha sbloccato il risultato con un potente rasoterra di destro su assist di Zaccagni, per poi raddoppiare al 28esimo con un preciso diagonale dopo una conclusione di Zaniolo rimpallata. Per il calciatore romano - che con la primavera giallorossa ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa - una serata trionfale, che potrebbe trasformarlo in una colonna portante della nuova nazionale.

Bene anche il laziale Zaccagni e l'ex romanista Zaniolo, schierati come esterni offensivi e vere spine nel fianco della difesa ucraina. Ora però è tempo di pensare al campionato, con la Lazio già impegnata sabato pomeriggio sul difficile campo della Juventus, per confermare quanto di buono visto a Napoli, la Roma - a caccia del primo successo stagionale - che giocherà domenica sera all'Olimpico contro l'Empoli e il Frosinone che nel pomeriggio ospiterà il Sassuolo.

Il servizio è di Filippo Pala