False rapine per un TikTok

Sarebbe stato il contenuto di un TikTok, poco gradito al destinatario, a scatenare, a cascata, una serie di eventi criminosi che hanno portato all’arresto, da parte dei carabinieri della compagnia di Ostia, di cinque persone, tutti uomini tra i 26 e i 40 anni e tutti ospiti del campo nomadi di via Candoni, a Roma.

L’indagine era stata avviata nel mese di giugno di quest’anno, dopo che uno dei destinatari dell’ordinanza, aveva presentato denunce presso la stazione dei carabinieri di Roma – Ponte Galeria, per due fantomatiche rapine avvenute il 1 giugno 2023. In particolare, l’uomo aveva raccontato che nel corso della prima rapina più soggetti avevano aggredito lui e la moglie, sottraendo loro gioielli e una borsa, contenente circa 3.000 euro; la seconda rapina, sempre secondo il racconto dell’uomo, si era verificata, nello stesso giorno ma più tardi, nel cortile della propria abitazione, quando un gruppo di sette uomini aveva aggredito due suoi figli, e rubato una collana alla nuora.

Tutto falso. E così, a finire nei guai, invece, è stato proprio il denunciante che aveva imbastito il racconto per coprire l’evidenza, ovvero di essere stato lui ad aggredire e rapinare uno degli accusati il quale, per ritorsione, aveva organizzato una spedizione presso l’abitazione della controparte, colpendo i familiari presenti e danneggiando le auto. I 5 sono stati portati in carcere in attesa di giudizio. Galeotti loro ed anche TikTok.

Il servizio di Paolo Bernardi