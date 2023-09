Sei auto incendiate in pochi giorni a Fondi: l'ombra del dolo

L'ultimo incendio è divampato lunedì in pieno giorno - intorno all'una. Nei video postati sui social il fumo nero, denso. Le fiamme partite da alcune sterpaglie hanno avvolto un gruppo di auto parcheggiate in un terreno sterrato nei pressi della stazione di Fondi. Vetture di pendolari, due sono state distrutte, una terza danneggiata, soltanto l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo avesse conseguenze peggiori. Sull'episodio indaga la polizia. Probabile l'origine dolosa. Roghi che si susseguono nella zona.

Sei auto bruciate in quarant'otto ore. Sempre lunedì una vettura ha preso fuoco nel parcheggio di un distributore di carburanti a Monte San Biagio. Ma l'episodio su cui è massima l'attenzione degli investigatori - in questo caso i carabinieri - è avvenuto domenica notte. Due auto incendiate in via Montale. Stesso nucleo familiare. Sul posto è stato trovato anche l'innesco, della diavolina. L'ipotesi di un avvertimento, forse un messaggio per un'altra persona della famiglia.

Fondi rivive un copione già visto. Era il 2021. Una primavera segnata da una decina di attentati incendiari. Atti che provocano clamore, attenzione. Non quello che vogliono i clan mafiosi radicati nella zona. Chi indaga lo fa a partire dalla mappa della piccola criminalità autoctona.