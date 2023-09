Viaggio tra le idee di Itaca. Il punto sulla sanità con Rocca

Un viaggio tra le idee, “Itaca” come patria del confronto sulle grandi sfide che attendono il Lazio e il Paese. Il mondo della politica, dell’imprenditoria e della cultura si incontrano nella suggestiva cornice di Palazzo Chigi a Formello. A fare gli onori di casa il sindaco Gian Filippo Santi che per i 17 comuni della Valle del Tevere chiede da tempo un ospedale. Richiesta che Presidente della Regione Rocca, prima di salire sul palco, promette di valutare. Il Governatore del Lazio si prende la scena e subito si toglie un sassolino dalle scarpe: “Il fango sulla Regione Lazio e su Marcello De Angelis è stato gettato per coprire le tante cose buone che stiamo facendo”.

Poi il lungo intervento sulla sanità: l’abbattimento delle liste d’attesa con l’ingresso dei privati nel recup entro il 31 dicembre, la riduzione della pressione - già in calo, sottolinea - sui pronto soccorso e il rafforzamento dell’offerta e dell’assistenza ai cittadini. “Entreranno 309 nuovi medici, più di 200 operatori nei pronto soccorso e daremo assistenza psicologica gratuita ai malati oncologici che ne faranno richiesta”, annuncia Rocca.

Tocca poi al Ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. “La priorità - dice - è aumentare le pensioni più basse e gli stipendi fino a 35mila euro”. Altro tema il Decreto Caivano. “50enne o 15enne chi ammazza sparando alla schiena va punito nella stessa maniera”, afferma. Il vicepremier si esprime anche sull’episodio del rapinatore picchiato a Roma: “Alla violenza non si risponde con la violenza, perché se c’è uno Stato, se ci sono le forze dell’ordine, se c’è un sistema giudiziario il rapinatore paga per quello che ha fatto”.