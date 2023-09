Frosinone, il nuovo comandante provinciale dei carabinieri: "No alle ronde, si alla partecipazione"

Attenzione alle infiltrazioni della criminalità organizzata, ma anche ai piccoli reati che provocano allarme sociale. No alle ronde dei cittadini contro i furti. Le linee guida del nuovo comandate provinciale dei carabinieri di Frosinone, il colonnello Gabriele Mattioli, 52 anni, ultimi incarichi all’Accademia militare di Modena e al Comando generale dell’Arma. I primi incontri nel pomeriggio. Con questore e prefetto. Mi muoverò nel solco del mio predecessore - dice il nuovo comandante. Ringrazio il colonnello, Alfonso Pannone, che “mi lascia un comando provinciale ben strutturato”. Carabinieri in prima linea in questi anni anche nei fenomeni che hanno visto al centro della cronaca i più giovani. L’omicidio di Thomas Bricca, il 30 gennaio del 2023 ad Alatri. Negli ultimi giorni poi tensione e indignazione per la capretta uccisa in un agriturismo alle porte di Anagni. Fenomeni che non posso essere affrontate soltanto dal punto di vista repressivo spiega il colonnello Mattioli: “Serve un lavoro corale di istituzioni, scuola e famiglie”.

L'intervista al nuovo comandante, Gabriele Mattioli, di Pasquale Notargiacomo