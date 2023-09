I minori stranieri non accompagnati al centro delle proposte di Sant'Egidio

Ci sono i giovani al centro delle proposte sull'immigrazione presentate questa mattina dalla Comunità di Sant’Egidio. In particolare la situazione dei minori non accompagnati. I fondi per i centri sono stati tagliati e per l'accoglienza non rimangono che i commissariati.



Eppure l’immigrazione si può gestire pensando in termini di bene comune e ai bisogni di tutto il paese.

L'opportunità è grande anche per una regione come il Lazio, dove è molto forte la richiesta di badanti per le famiglie, numeri più grandi di quelli previsti dal decreto flussi.



Nel servizio di Claudio vedovati le interviste a Daniela Pompei, responsabile migrazione comunità di Sant'Egidio, e Marco Impagliazzo, presidente comunità Sant'Egidio