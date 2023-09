Il Lazio pronto a inviare aiuti

E' già pronta anche nel Lazio la macchina degli aiuti alla popolazione marocchina colpita dal terremoto.

La Caritas di Roma ha istituito un fondo per sostenere le prime emergenze e il Centro Operativo Nazionale della Croce Rossa, al Trullo, è già in stato di allerta. Pronta a intervenire anche la Protezione Civile. L'urgenza è negli ospedali, dove serve il sangue per le trasfusioni.

Tanta è stata la paura a Marrakech, ma nessuna delle strutture turistiche della città ha subito danni rilevanti.

Secondo una prima indagine di Fiavet Lazio, l'associazione delle agenzie di viaggio, circa il 50% delle prenotazioni turistiche di oggi sono state cancellate.

La situazione resta grave nei villaggi delle zone rurali.

"Il devastante terremoto in Marocco ci strazia e atterrisce" ha twittato il Presidente Rocca, dando la disponibilità a dare il contributo della Regione.

"Roma è al vostro fianco", ha detto nel suo messaggio di solidarietà e vicinanza a tutto il popolo marocchino il sindaco Gualtieri.

Nel servizio di Claudio Vedovati Daniela Rumori e Faed Dlimi, operatori turistici Marrakech