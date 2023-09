Il ritorno di Picasso a Roma

Un processo di trasformazione, di crescita e di cambiamento continuo: è questa la vitalità multiforme del genio artistico di Pablo Picasso, testimoniato da 300 sue opere grafiche provenienti dal Museo Casa Natal Picasso di Malaga esposte ora alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, per una mostra 'Picasso metamorfico" curata da Fernando Castro Florez. L'occasione è il 50mo anniversario della morte del Maestro, impareggiabile figura dell'arte del 900 e celebrato quest'anno in tutto il mondo.



Questa mostra celebra anche un altro importantissimo anniversario avvenuto 70 anni fa, che diede un forte scossone al 'sonnolento' panorama artistico nostrano: perchè proprio alla Galleria Nazionale venne organizzata la prima mostra su Pablo Picasso in Italia.

Allora diretta da Palma Bucarelli e inaugurata il 5 maggio del 1953 l'esposizione fu un grande evento culturale dai risvolti anche politici, come si evince dalla documentazione dell'epoca.

L'opera grafica di Picasso riveste un'importanza enorme: le opere ora esposte attraversano buona parte del XX secolo dal 1905 al 1970 arrivando fino a 3 anni dalla morte dell'artista. Tra i soggetti preferiti quelli tratti dalla mitologia classica: Ercole, Andromeda, Orfeo e Euridice. E poi i nudi femminili distesi, i ritratti dei familiari e degli scrittori più amati da Gongora a Balzac, le nature morte e le illustrazioni come i tratti rossi de 'Le Chant des morts" di Pierre Reverdy.