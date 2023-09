Il Teatro dell'Opera di Roma torna in Giappone con La Traviata e Tosca

Dopo il successo dell’ultima tournée del 2018, il Teatro dell’Opera di Roma torna in Giappone dal 13 al 26 settembre al Bunka Kaikan di Tokyo e alla Kanagawa Kenmin Hall di Yokohama, portando in estremo oriente per sette serate d’opera due titoli amatissimi dal pubblico, interpretati da Michele Mariotti e affidati a due acclamate produzioni: Tosca di Giacomo Puccini con la storica regia del 2008 di Franco Zeffirelli – ripresa oggi da Marco Gandini nel centenario dalla nascita del grande regista – e La Traviata di Giuseppe Verdi nel fortunato allestimento del 2016 di Sofia Coppola con i costumi del simbolo della moda italiana Valentino Garavani.

A incarnare Violetta Valéry nella Traviata, il soprano Lisette Oropesa. Alfredo Germont è il tenore Francesco Meli. Tosca invece vede protagonisti Sonya Yoncheva e il tenore Vittorio Grigolo.

Il servizio di Fabio Cappelli