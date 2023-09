Inflazione a Roma, schizzano i prezzi di alimentari e bevande

In attesa del vertice convocato dal Governo con i sindacati per varare da ottobre il paniere tricolore e bloccare i prezzi, l'indice mensile del Campidoglio ci aiuta a fissare dove le tensioni sono più concentrate e dove sono necessarie le linee di intervento.

Il dato complessivo dell'inflazione a Roma tra agosto 2022 e il mese appena trascorso è superiore al 5 per cento. Il 5,2 per cento ha un tendenziale mensile negativo, segno comunque del raffreddamento della curva dei prezzi.

Alcuni settori sono decisamente più sensibili e innescano fiammate inflattive. L'indice dei prezzi dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche cresce oltre il 10 per cento. Su una linea simile troviamo i servizi ricettivi e di ristorazione. Paradossalmente sul polo opposto con inflazione quasi zero la casa con utenze e servizi tra cui la bolletta elettrica.

Il dettaglio replica le osservazioni fatte dalle associazioni di consumatori nei giorni scorsi. L'inflazione morde su olio e burro, alloggi, verdure, pacchetti vacanza, ricreazione all'aperto e poi ancora altri alimenti base tra zucchero, birre, acque minerali, latte formaggi uova, pane. Da non sottovalutare in ambiente domestico cani e gatti, tappeti e assicurazioni per la casa. In questo elenco il carrello quotidiano della spesa diventa il punto centrale, la linea di tensione dei prezzi.

Il servizio è di Lazzaro Pappagallo