La forza delle donne raccontata in 100 scatti, al MAXXI di Roma

Un omaggio alle donne italiane di oggi " Straordinarie- protagoniste del presente" la mostra ideata da Renata Ferri con le fotografie di Ilaria Magliocchetti Lombi allo spazio Extra Maxxi di Roma fino al 6 ottobre 2023.

Il progetto fa parte della campagna # InDifesa che la fondazione Terre des Hommes porta avanti per la protezione dei diritti delle bambine e ragazze in Italia e del mondo.Oltre 100 ritratte di donne che ce l'hanno fatta, diventate protagoniste del presente , per essere d'ispirazione alle piu' giovani e stimolarle a realizzare i proori sogni.

Nel servizio di Daniela Bruni interviste a Renata Ferri- curatrice della mostra

Ilaria Magliocchetti Lombi- fotografa

Paolo Ferrara - DG Fondazione Terre des Hommes Italia