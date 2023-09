La stangata d'autunno

La ripresa segnata dall'inizio dell'anno scolastico, dal ritorno dalle vacanze e dalla ripresa a piena ritmo della produzione ritrova come tema irrisolto l'aumento dei prezzi e la difesa dei salari. L'inflazione è scesa al 5,5 per cento, ma è lontana dal traguardo del 2 e incide sempre come una tassa ingiusta sui redditi fissi bassi.

“L'inflazione si è dimezzata, ma il carrello della spesa è ai massimi storici, si parla di un +15 per cento”, dice Alberto Civica, segretario generale Uil di Roma e del Lazio. “Il potere d'acquisto delle retribuzioni e dei salari è fortemente diminuito. Quindi - aggiunge - non solo è arrivato il momento di rinnovare i contratti, ma anche quello di intervenire sul mercato del lavoro, sul precariato e su lavoro nero.”

L'inflazione si sconta al mercato sotto casa come sul valore dei mutui, sul prezzo del caffè come sulla riduzione dell'offerta. Se non ci sono soldi non si compra e dunque non si produce. Il ministro del Made in Italy Adolfo Urso con le associazioni di imprese dei beni alimentari intende stabilizzare da ottobre fino a fine anno i prezzi dei beni di prima necessità. I consumatori chiedono di verificare il cosiddetto “paniere tricolore” con attenzione.

“Intanto bisogna vedere se i prezzi di partenza sono effettivamente quelli di prima o se sono invece aumentati il giorno precedente e poi si fa lo sconto - dice Carlo Rienzi, presidente del Codacons. ”E poi: chi controlla questo? Il ministro ce lo dica - conclude - e affidi allora alle associazioni dei consumatori il controllo del territorio. Così la cosa può funzionare".

Nel video il servizio di Lazzaro Pappagallo con le intervista ad Alberto Civica, segretario generale Uil Rome e Lazio, e a Carlo Rienzi, presidente del Codacons.