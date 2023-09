La storia del Policlinico

Un'opera grandiosa ideata dal docente di Clinica Medica Guido Baccelli: un Policlinico che riunisse tutte le diverse “cliniche” dei vecchi ospedali romani. La prima pietra del primo ospedale della nuova Capitale d'Italia fu posta il 19 gennaio del 1888. Il cantiere, per mancanza di fondi, corsi e ricorsi storici, si protrasse per 12 anni. Solo all'inizio del 1903 il Policlinico, intitolato al Re Umberto I, cominciò ad accogliere i primi malati.

123 anni di vita per quello che resta il più grande ospedale d'Europa, assimilabile a un quartiere: 1200 posti letto distribuiti su 54 padiglioni e 13 blocchi operatori. Un gigante della sanità troppo esteso, poco efficiente e troppo costoso, l'analisi del Presidente della Regione Rocca che con i tecnici ha stimato un disavanzo annuale di 160 milioni di euro. Un ospedale in perdita anche a livello strutturale. Padiglioni vecchi, spesso non dignitosi per i malati, che non vedono manutenzione da decenni. la filosofia moderna, sostiene il Governatore del Lazio, non può essere questa, ma quella del monoblocco, un unico edificio, con il pronto soccorso per accedere ai vari reparti. E allora nelle intenzioni della Giunta si dirà addio all'Umberto Primo e si costruirà un nuovo policlinico altrove. Entro dieci giorni si riunirà il tavolo tecnico tra Comune, Regione e Università Sapienza.

Tra le zone che potrebbero ospitare la struttura quella tra Monti Tiburtini e Castro Pretorio. Costo stimato dell'opera: 600 milioni di euro. 200 sono già in cassa, il resto andrà reperito tra fondi governativi e fondi Inail.

Cosa sarà invece dei padiglioni umbertini, che sono dei veri e propri monumenti storici.

L'idea è quella di destinarli ad alloggi per studenti, per farne la città universitaria più grande d'Europa.