Lia Levi, una bambina salvata

Lia Levi ha 91 anni, nel 1943 - nel cuore della bufera della storia europea - era una bambina di 11 anni.

La fame, i bombardamenti, le leggi razziali e per tanti - dopo l'8 settembre e l'occupazione tedesca - la deportazione. Finirono nei campi di sterminio più di 2 mila ebrei romani, tra cui 281 bambini. Tornarono solo in 73 e nessun bambino.

In quei giorni parte della comunità ebraica sperò nella salvezza, dopo aver consegnato 50 chili d'oro al maggiore delle SS Herbert Kappler.

I genitori di Lia non si fidarono.

Lia Levi si è salvata perché è stata nascosta in un convento di suore al Casaletto. In questi giorni è stato ritrovato negli archivi del Pontificio istituto biblico di Roma l'elenco delle persone che furono ospitate negli istituti religiosi cattolici della città. Più di 4.300 romani, di cui 3200 con certezza ebrei.



Conventi e monasteri furono isole di resistenza silenziosa alla barbarie.

Ci sono momenti in cui il tempo si apre, riemergono dolori e speranze. Il ritrovamento di questi elenchi è una svolta.



Nel servizio di Claudio Vedovati la testimonianza di Lia Levi, scrittrice, e l'intervista a Claudio Procaccia, Direttore del Dipartimento cultura della Comunità ebraica di Roma.