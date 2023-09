L'ultima volta di Gloria

Sarà l'ultimo, luminoso trasporto per la macchina Gloria, in uso dal 2015. 9 anni, ma considerata la sosta pandemica del 2020 e 2021, questa rappresenterà la sua settima passerella tra le strette vie medioevali di Viterbo. "Gloria in Excelsis" si legge sul basamento. La sua siluette slanciata, 28 metri sopra le spalle dei facchini, che richiama l'alto reliquiario gotico con il cuore di Santa Rosa donato da Pio XI alle Clarisse, fa passare la statua della Santa bambina sopra i tetti delle case. Gloria, opera di Raffaele Ascenzi, è stata la prima macchina realizzata dopo il riconoscimento Unesco del 2013. L'ideatore di Gloria, già autore di Ali di Luce usata tra 2003 al 2008, era stato in passato facchino, vestito di quella divisa bianca come la purezza della Santa con la fascia rossa in vita che ricorda come il corpo di Rosa, il 4 settembre 1258, sette anni dopo la morte, fu portato a spalla da un gruppo di cardinali ad esaltarne la devozione. Ascenzi, conoscendo così i problemi del trasporto, ha progettato la macchina, del peso di 50 quintali, con accorgimenti per snellirne la siluette, ma pure inserendovi tra le statue la figura di un facchino e vasche sotto le guglie gotiche dove sono raccolti i tanti biglietti di invocazioni dei viterbesi a questa Santa, che in realtà mai è stata formalmente canonizzata, ma, come tanti Santi medioevali, lo è di fatto per diffusa devozione popolare. Un trasporto che diviene così uno sfilare per le vie della città di ansie e speranze dei viterbesi, donando alla macchina un ulteriore legame di fede con la città.