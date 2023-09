Mucche uccise con una balestra

La banda è entrata nel campo dell’Istituto Agrario Sereni attraverso i campi. Hanno colpito e ucciso una vacca con la balestra, l'hanno macellata sul pista e portato via.



Un’altra è rimasta col dardo conficcato nel polmone per ore e poi è stata abbattuta su indicazione del macellaio.



La dirigente Patrizia Marini spiega che erano animali della scuola utilizzati a fini didattici, danni per oltre 8 mila euro, dopo che nel passato erano stati rubati anche suini.



"C'è un problema sicurezza", spiega la dirigente. "Da anni chiedo illuminazione e videosorveglianza".

Qui la sera è buio.



Giovedì qui verrà il Ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara, era già previsto per inaugurare una serra digitale.

Il servizio di Rosario Carello.