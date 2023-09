La mobilitazione di 4 atenei per il recupero dell'ex carcere di Santo Stefano

Nominare un nuovo commissario per il progetto di recupero dell'ex carcere borbonico di Santo Stefano a Ventotene

E' l'appello al Governo sottoscritto dalle università di Roma Tre, La Sapienza, Cassino, Alma Mater Studiorum di Bologna e da alcune associazioni che sono convolte come partner esterni nella realizzazione dello stesso progetto.

Il commissario straordinario in realtà è già stato nominato dal governo nel febbraio di quest'anno, è Giovanni Maria Macioce, che ha preso il posto di Silvia Costa. Tuttavia il presidente della Repubblica non ha ancora firmato la nomina.

Negli ultimi tre anni sono stati avviati i lavori di messa in sicurezza ed è stato fatto il concorso internazionale per la progettazione. Ma - si sostiene nell'appello - perché il tutto possa concludersi serve un nuovo commissario.

Non c'è invece nessuna emergenza, sostiene Carmine Caputo, sindaco di Ventotene. Il comune è una delle amministrazioni pubbliche parte del progetto che ha come soggetto attuatore, attraverso un contratto istituzionale di sviluppo, Invitalia.

I lavori per la messa in sicurezza sono in corso e termineranno il 31 dicembre 2024. Fino a quella data - sostiene il primo cittadino dell'isola - non c'è altro da fare.

Il carcere di Santo Stefano è uno dei luoghi simbolo della storia nazionale. Qui furono detenuti Luigi Settembrini, Silvio Spaventa, l'anarchico Gaetano Bresci e - durante il fascismo - Sandro Pertini e Umberto Terracini.

Il servizio di Claudio Vedovati