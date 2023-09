Nuovo stadio della Roma, al via il dibattito pubblico

Al Campidoglio per l'avvio del dibattito pubblico sul nuovo stadio della Roma ci sono anche i cittadini che dicono no al progetto. Posizioni specifiche quelle dei singoli comitati ma accomunate dalla volontà di avere dei chiarimenti. Al via il primo confronto sul percorso che potrebbe portare alla costruzione dell'impianto entro il 2027. L'ultimo atto dopo l'approvazione a maggio scorso della dichiarazione di pubblico interesse della città. Quella in corso è la fase del confronto tra gli addetti ai lavori e i residenti - 10 gli incontri previsti in presenza e in streaming- che serviranno a raccogliere le osservazioni e a spiegare i dettagli dell'operazione. Poi seguiranno la sintesi e la valutazione dell'impatto ambientale da parte della conferenza dei servizi. A gestire il dibattito una società di consulenza che ha presentato il calendario degli incontri e il programma fino a novembre. Una prima occasione per il Comune per rassicurare i comitati che temono la speculazione e l'impatto ambientale. Alcuni hanno già presentato ricorso.