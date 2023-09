Ossessione social, vite a repentaglio per un like

L'ossessione di ricevere like sui social, anche a costo di pubblicare contenuti socialmente inaccettabili, o di vivere, riprendere e condividere online esperienze “estreme”, tali da mettere a repentaglio l'incolumità propria e quella degli altri. Un fenomeno ormai sempre più diffuso specialmente tra i giovani. Lo dimostra il caso della capretta massacrata tra le risate da due ragazzi durante una festa ad Anagni in un video diventato virale. Ma anche quello della ragazzina che, sulla spiaggia di Latina, mentre festeggia il Ferragosto si sente male e i suoi giovani amici invece di aiutarla ne approfittano per riprendere con il cellulare le parti intime e diffonderle sui social. Per non parlare delle "sfide" in diretta web come quella dei giovani che, a giugno, a Casal Palocco, hanno concluso la loro folle corsa (50 ore a bordo di un suv) travolgendo un'utilitaria nell'incidente costato la vita al piccolo Manuel, 5 anni. O dei video a tutta velocità sul Grande Raccordo Anulare. Bravate a suon di notifiche e di like che troppo spesso si trasformano in tragedia.

Nel video il servizio di Gemma Giovannelli.