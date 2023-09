L'inchiesta che ha svelato la 'Ndrangheta a Roma

Gli schiaffi, le intimidazioni, la violenza. Così le cosche di 'ndrangheta volevano prendere la Capitale. “Noi siamo qua. Noi abbiamo una propaggine di là sotto. Noi ci facciamo i fatti nostri” si ascolta nelle intercettazioni delle forze dell'ordine. E a svelare la presenza di una locale a Roma con l'investitura ufficiale dalla casa madre in Calabria è proprio l'inchiesta "Propaggine" della Direzione Distrettuale Antimafia capitolina. 77 gli arresti nel maggio 2022. Loro, i calabresi, volevano farsi spazio in città, zona nord della capitale Boccea-Cornelia-Montespaccato, entrando nel business dello spaccio con armi e prezzi competitivi, per poi guadagnare in seguito. Questo il piano ideato dal boss Antonio Carzo di Cosoleto, centro in provincia di Reggio Calabria, insieme al figlio Domenico e a Vincenzo Alvaro, al vertice dell'organizzazione criminale.

Pronti a tutto per imporsi: loro "erano calabresi", Antonio Carzo "era stato in carcere 15 anni, non temeva nessuno, neanche un gruppo di napoletani operanti in zona, disposti a conquistare la piazza con le armi". Queste le parole del figlio.

A mettere fine ai loro piani l'inchiesta coordinata dai procuratori aggiunti Michele Prestipino e Ilaria Calò. Temuti dagli indagati: ''c'è una Procura... qua a Roma - le parole intercettate - ... era tutta ...la squadra che era sotto la Calabria. Pignatone, Cortese, Prestipino''. Nomi da infangare e insultare ''questi erano quelli che combattevano dentro i paesi nostri ...Cosoleto ... Sinopoli... tutta la famiglia nostra...maledetti''. Ora sono tutti alla sbarra.