Riaprono le scuole e riprendono le attività fisiche. Nel Lazio bassi gli indici di sportività

Riaprono le scuole ma riparte anche l'attività sportiva a Roma e nel Lazio negli istituti come nelle associazioni sportive. Un percorso che deve andare di pari passo - come sottolinea Andrea Nobile, insegnante e vicepresidente della Svs Roma. La Capitale è soltanto 27esima nella classifica stilata dal Sole 24ore sull'indice della sportività delle città. Rieti è la numero 50, Latina segue in 74esima posizione, 83esima Viterbo. Chiude il Lazio Frosinone in 88esima posizione. 32 gli indicatori, cinque le categorie. La fotografia riguarda pratica sportiva, investimenti, rete di impianti, risultati degli atleti. In testa Trento, Trieste e Cremona. Poi Firenze e Milano. Roma precede Napoli 55esima ma segue Torino 15esima.

Nel servizio di Davide Fiorani ANDREA NOBILE insegnante e vicepres. SVS Roma