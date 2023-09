Carmen Pignataro, la donna dal cuore d'oro

Era la donna dal cuore d'oro e dai tanti talenti Carmen Pignataro, scomparsa a 71 anni lo scorso agosto. Impresaria culturale, fondatrice e direttrice artistica de 'I solisti del Teatro', storico festival estivo romano organizzato nei Giardini della Filarmonica a due passi da piazza del Popolo, che nei 29 anni di incessante attività si era trasformato nella passerella di grandi nomi del panorama teatrale italiano e dei nuovi talenti emergenti. E prima di questo tantissime esperienze fondanti come la direzione organizzativa del primo e principale teatro femminista italiano creato a Roma nel 1973. E poi le esperienze più varie da agente teatrale per Franca Valeri e Piera degli Esposti, alla collaborazione con Patty Pravo per l'album 'Ideogrammi', prima artista italiana a esibirsi in Cina, e la gestione con Silvano Spada dell'Off/Off Theatre Via Giulia,sempre in prima linea sulle tematiche LGBTQ+.

Domani sera il nuovo ricordo dedicato a Carmen Pignataro nei ‘suoi’ Giardini della Filarmonica durante la serata 'I Solisti Au Revoir', a conclusione dell'ultima stagione teatrale da lei diretta, ma anche il saluto di tutti gli artisti da lei amati e valorizzati non per un addio, ma per un appassionato' arrivederci'.