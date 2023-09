Riparte la scuola, il videomessaggio di Castelli ai comuni del cratere

“Riparte la scuola e lo fa anche nei comuni del cratere del sisma 2016 che da quest’anno potranno, grazie a una norma proposta e propiziata dalla struttura commissariale, contare sulla possibilità di formare le classi in deroga rispetto al numero minimo degli alunni richiesti normalmente dalla legge. Una norma voluta fortemente, e corredata da opportune risorse economiche, proprio per evitare che nel tempo necessario alla ricostruzione si possa perdere questo servizio basilare per le comunità di quei luoghi”. Così il Commissario Straordinario alla Riparazione e alla Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli in un video messaggio pubblicato sui social alla vigilia del nuovo anno scolastico, rivolto agli studenti che vivono nel cratere tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.