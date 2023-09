Roma, a Testaccio Effectus 2023

Un salotto d'artista dove tra fiera, mostre e formazione si impara a creare effetti speciali e fare networking per nuove opportunità di lavoro.

Tutto questo è Effectus Event 2023, l'unico festival italiano dedicato alla professione cinematografica degli effetti del trucco e delle creazioni speciali, organizzato quest'anno alla Città dell'Altra Economia a Testaccio. Tra gli ospiti internazionali di questa nona edizione Nick Dudman, il maestro designer di film del calibro di Harry Potter e Starwars. E una delle star del trucco italiane, Andrea Leanza, premio David di Donatello per il film "Hammamet" di Gianni Amelio e truccatore per "Il più bel secolo della mia vita" di Alessandro Bardani.

Nel servizio di Daniela Bruni le interviste a Valentina Visintin, presidente associazione Effectus e Andrea Leanza, prosthetic make-up artist Effectus Event 2023