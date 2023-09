Roma candidata a Expo 2030

Prosegue il cammino della Giunta Gualtieri per sostenere la candidatura di Roma a Expo 2030. “La partita è apertissima. Siamo uniti come istituzioni, è un lavoro molto positivo. Tutti stiamo svolgendo impegni diplomatici a tutto campo” ha affermato il primo cittadino all'evento di ieri sera al Maxxi dove sono intervenuti tutti i principali esponenti del mondo produttivo romano e italiano. Tra loro, il presidente di Unindustria Angelo Camilli che ha detto "con l'Expo a Roma si potrebbero creare 300 mila posti di lavoro, 11 mila imprese, con più di 50 miliardi di ritorno per il Lazio.

Nel servizio di Francesco Rositano, le interviste al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e al presidente di Unindustria, Angelo Camilli