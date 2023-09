L'inferno di Regina Coeli. Cinque suicidi tra i detenuti dall'inizio dell'anno

Nel servizio di Antonio Scoppettuolo il garante dei detenuti Stefano Anastasia

Sono 5 i suicidi nel carcere romano di Regina Coeli dall'inizio dell'anno. L'ultimo a togliersi la vita un giovane di 21 anni detenuto per furto. Carceri sovraffollate e mancanza di personale sono da sempre un'emergenza nazionale. A cui si aggiungono la carenza dell'assistenza psicologica e psichiatrica, la scarsità di luce in ambienti chiusi, locali fatiscenti e precarietà degli impianti di areazione come è emerso nell'ultima relazione annuale del garante.

L'ultima morte segue di un giorno quella avvenuta per cause naturali nell'istituto di Viterbo, dove nelle stesse ore un altro detenuto è stato salvato da un tentativo di suicidio.