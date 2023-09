L'antenna della discordia

A pochi metri dai pini di viale di Castel Porziano svetta un'antenna per la telefonia mobile alta quasi 25 metri. Spuntata a fine agosto dal giorno alla notte denunciano i condomini di due consorzi dell'Infernetto che si ritrovano adesso un nuovo ingombrante inquilino. La protesta dei residenti è arrivata in pochi giorni all'attenzione del X Municipio. Che ha convocato una seduta congiunta delle commissioni ambiente e urbanistica. La legge nazionale ha deregolamentato di fatto l'iter di installazione dei ripetitori. Il terreno appartiene a un privato che lo ha ceduto in affitto alla compagnia. Ma in questo caso i residenti lamentano la mancata informazione ai cittadini, i rischi per la salute, le case sono a pochi metri, e quelli economici per il deprezzamento delle abitazioni, in una zona sottoposta peraltro a numerosi vincoli paesaggistici e archeologici.

Nel servizio di Pasquale Notargiacomo l'intervista a Valentina Scarfagna presidente Commissione ambiente X municipio e a Giulia Giacconi, del comitato dei residenti