Roma ricorda Mahsa Amini, uccisa in Iran per il velo fuori posto

Anche a Roma, come in altre città italiane, un corteo ricorda Masha Amini, la ragazza uccisa esattamente un anno fa a Teheran, per la sola colpa di avere una ciocca di capelli fuori posto. Al motto “Donna, vita, liberta”' la mobilitazione ricorda la giovane uccisa dalla “polizia morale” iraniana. La sua morte ha scatenato un movimento internazionale di protesta, con donne e uomini pronti a tagliarsi i capelli in diretta social. All'iniziativa romana aderiscono centinaia di persone oltre al consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, le maggiori sigle sindacali, studenti, lavoratori, pensionati, politici e alcune associazioni in difesa delle donne e per diritti civili.

Il corteo è partito da piazza dell'Esquilino poco dopo le 15 per percorrere via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori imperiali. Le strade sono presidiate dalle forze dell'ordine e dalla polizia locale di Roma Capitale. Chiusure e deviazioni hanno interessato tutta la zona almeno fino alle 18 quando il traffico dovrebbe tornare gradualmente alla normalità.

Il servizio di Antonia Moro