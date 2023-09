Test di accesso a medicina: soluzioni vendute on line a 20 euro. La denuncia di uno studio legale

Cultura generale, logica, biologia, matematica. Centinaia di domande divise per argomenti. Una delle banche dati che si poteva trovare nel web. Nelle chat su Telegram. Dove un utente chiedeva venti euro per vendere i test. Sono gli elementi contenuti nell'esposto presentato da uno studio legale alla Procura di Roma - competente sulle procedure ministeriali - su presunte irregolarità che avrebbero caratterizzato i nuovi test d'accesso a medicina, odontoiatria e veterinaria. Le prove tolc 2023. 18mila posti a livello nazionale per 80mila candidati. Due sessioni ad aprile e luglio. Con gli stessi quiz - denuncia l'avvocato Francesco Leone.

Nei prossimi giorni sarà presentato anche un ricorso al Tar del Lazio: centinaia i candidati che hanno già aderito.