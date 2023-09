Sacrofano, la contrada Martini trionfa per il secondo anno consecutivo al Palio della Stella

Il Comune di Sacrofano ha festeggiato il Palio della Stella, la tradizionale manifestazione in costumi medievali giunta alla sua ventottesima edizione. La corsa si tenuta al Campo Sportivo in località Noceto. Una vera e propria gara equestre che ha visto sfidarsi sette contrade con i relativi cavalieri. Il Palio, come ogni anno, è un richiamo per i tantissimi visitatori.

Nel servizio di Paolo Martini, le interviste a Federico Lelli (pres. Comitato Contrade Sacrofano) e Patrizia Nicolini (sindaco di Sacrofano)