Stefano Sollima a Venezia con "Adagio"

Si chiude una trilogia, quella iniziata con Romanzo criminale, il film, e proseguita con Suburra. Si chiude un'era, gli anni della Banda della Magliana, quel mondo di sotto che non sapremo mai come e quanto era invischiato con il mondo di sopra. I protagonisti di quegli anni '70 e '80 a Roma sono ormai dei vecchietti teneri e spietati, ma con un'etica criminale che è decisamente superata.

In una Roma che brucia, letteralmente, rabbuiata da continui blackout, distopica nella sua realtà quotidiana, come solo la Capitale sa essere, Sergio Sollima muove tre generazioni di uomini che vivono al di fuori della legge. Uomini e padri, visceralmente legati ai figli, maschi, innocenti nel loro affacciarsi alla vita dura di una città che può dare lezioni a Gotham City.

Meglio non spoilerare troppo la trama di "Adagio", presentato in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, perché le sorprese sono interessanti e uno spettatore romano ci si può ritrovare come un baco nel bozzolo o, per rimanere nello slang, come un "sorcio nella tana".

Straordinario il gioco che cresce tra gli attori stellari, Adriano Giannini, Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Tony Servillo che recita in romanesco, Francesco Di Leva. Bravissimo il giovane Gianmarco Franchini, agnello tra i lupi. Un thriller che si dipana tra le strade di una città che è altrettanto protagonista, tra le nuove periferia di cemento bianco, le palazzine degli anni '70 e un centro storico spostato sull'asse di via del Mandrione.

Stefano Sollima nei decenni ha accolto a modo suo l'antica lezione di Claudio Caligari, parlare della Roma ai margini, della Capitale criminale, lucidandone il racconto con lo sguardo rivolto a Hollywood.

Scritto da Stefano Bises insieme a Sollima, è importante anche il cast tecnico di "Adagio", tra i migliori professionisti che offre il cinema italiano: fotografia di Paolo Carnera, montaggio di Matthew Newman, scenografia di Paki Meduri, costumi di Mariano Tufano. La musica è dei Subsonica.

Ovviamente è un mondo di maschi. Ma si chiude una trilogia, chissà quella che verrà...

La trama

Manuel ha sedici anni e cerca di godersi la vita come può, mentre si prende cura dell’anziano padre. Vittima di un ricatto, va a una festa per scattare alcune foto a un misterioso individuo ma, sentendosi raggirato, decide di scappare, ritrovandosi invischiato in questioni ben oltre la sua portata. Infatti i ricattatori che lo inseguono si rivelano essere estremamente pericolosi e determinati a eliminare quello che ritengono uno scomodo testimone e il ragazzo dovrà chiedere protezione a due ex-criminali, vecchie conoscenze del padre.